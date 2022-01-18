Справа проти Порошенка - боротьба з опозицією на тлі падіння рейтингів Зеленського, - The New York Times
Журналіст The New York Times вважає, що арешт п’ятого президента України Петра Порошенка створить внутрішній політичний хаос на фоні загрози російського вторгнення
Про це йдеться у статті Ендрю Крамера для The New York Times.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський уже давно ворогує з Порошенком, який був президентом з 2014 по 2019 рік.
За словами автора, українські аналітики припускають, що Зеленський міг ухопитися за факт російського нарощування військ на українському кордоні, щоб витіснити опонента, або ж він сподівався придушити можливі протести опозиції, якщо буде змушений піти на непопулярні поступки Москві, щоб уникнути вторгнення.
Редактор журналу про політику Ukraine World Володимир Єрмоленко зауважив: "Можливо, він думає, що, коли російські сили на кордоні, українці не протестуватимуть через арешт лідера опозиції".
За його словами, якщо це справді так, то це доволі ризикований крок з боку Зеленського.
У виданні наголошують, що соціологічні опитування називають Зеленського та Порошенка найпопулярнішими політиками в Україні. Автор зауважує, що Порошенко має прихильників, які хочуть тісніших відносин з Європою. Він критикував Зеленського за те, що той дав підґрунтя для мирних переговорів з Росією щодо врегулювання війни на сході України. Автор також додає, що у 2019 році Зеленський переміг на президентських виборах як нейтральний до політики кандидат, який бореться з корупцією і викорінює укорінені інтереси політичного класу України. Однак відтоді популярність Зеленського впала.
Журналіст Ендрю Крамер пише: "Сьогоднішні опитування громадської думки показують лише незначну перевагу над Порошенком, нинішнім народним депутатом України від партії "Європейська Солідарність", на потенційних майбутніх виборах".
Зазначається, що перед поверненням в Україну Порошенко заявив, що його арешт може допомогти Зеленському витіснити суперника, але політична нестабільність гратиме на руку президенту Росії Путіну.
"Він (Путін, – ред.) хоче підірвати стабільність в Україні. Путін розглядає дві версії: одна версія – військова агресія через українсько-російський чи українсько-білоруський кордон. Друга – підірвати стабільність усередині України і, таким чином, зупинити Україну від майбутнього членства в НАТО та ЄС", - сказав п’ятий президент України.
Він додав, що арештувавши його, Зеленський може сподіватися на поступки з боку Росії.
"Я абсолютно впевнений, що це дуже важливий подарунок для Путіна. Можливо, з цим подарунком він хотів розпочати переговори з Путіним, як передумовою", - сказав він.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- 17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.
- Печерський районний суд не обрав запобіжний захід для п’ятого президента України Петра Порошенка у справі щодо державної зради. Засідання перенесли на 19 січня.
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