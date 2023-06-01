Про це вона написала у twitter.

"Розбиває серце: понад 500 українських дітей були вбиті в результаті спровокованої Росією повномасштабної війни в Україні. А сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ще двоє дітей трагічно загинули під час чергової серії боягузливих нічних атак Росії", - йдеться у повідомленні.

Брінк наголосила, що незаконне переміщення та депортація Росією українських дітей є жахливими прикладами воєнних злочинів та злочинів країни-агресорки проти людства.

"Справедливість повинна бути досягнута", - додала посол.