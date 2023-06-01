Справедливість має бути відновлена: посол США Брінк про убивство Росією цивільних українців у День захисту дітей
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на загибель маленьких українців внаслідок "боягузливої нічної атаки" Росії в День захисту дітей
Про це вона написала у twitter.
"Розбиває серце: понад 500 українських дітей були вбиті в результаті спровокованої Росією повномасштабної війни в Україні. А сьогодні, у Міжнародний день захисту дітей, ще двоє дітей трагічно загинули під час чергової серії боягузливих нічних атак Росії", - йдеться у повідомленні.
Брінк наголосила, що незаконне переміщення та депортація Росією українських дітей є жахливими прикладами воєнних злочинів та злочинів країни-агресорки проти людства.
"Справедливість повинна бути досягнута", - додала посол.
- Уночі на 1 червня ворог атакував Київ ракетами. ППО знищила усі ворожі цілі, проте уламками пошкоджено багатоповерхівку, авто та поліклініку. Три людини загинули (серед них дитина), 16 постраждали.
- Тієї ж ночі сталася трагедія - жінка з дитиною загинула від російського обстрілу, оскільки не змогла потрапити в закрите укриття.
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