"Справжнє обличчя окупаційної "влади": США відреагували на нові звинувачення проти кримськотатарського активіста Джелялова

Про це йдеться на сторінці посольства у Twitter.

"І знову набір абсурдних звинувачень проти українця з боку російських окупаційних сил з метою придушення інакомислення в Криму. Безпідставне затримання Нарімана Джелялова та жорстоке поводження з ним політично мотивовані і показують справжнє обличчя окупаційної "влади" Криму", - йдеться у повідомленні.





15 грудня адвокат Джелялова Микола Полозов повідомив, що попереднє розслідування у справі Джелялова і братів Ахтемових завершено.

Полозов зазначив, що обвинувачення для Джелялова містило пункти про причетність до диверсії в складі організованої групи та незаконний оборот вибухових пристроїв у складі організованої групи та контрабанди вибухівки. В остаточному варіанті обвинувачення з'явилися кілька нових пунктів.

"Додали нанесення значної майнової шкоди ДУП РК "Крымгазсети" на суму 105237 рублів 25 копійок (при сьогоднішньому курсі це близько $1 425), а також кваліфіковано відключення газу від військової частини Берегової охорони Чорноморського флоту РФ як підрив обороноздатності РФ", - повідомив він.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових. Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися брати Ахтемови й Джелялов.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Нарімана Джелялова та братів Ахтемових незаконно утримують у СІЗО окупованого Сімферополя.

3 грудня стало відомо, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив Джелялова під вартою до 23 січня 2022 року.

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