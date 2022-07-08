Справжнього 92-го бензину на АЗС не буде, - директор групи компаній Prime Льоушкін

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Я вважаю, що справжнього 92-го вже не з'явиться. Буде 95-й у колонках 92-го. АЗС мають певні технічні проблеми, щоб швидко змінювати колонки та цінники. А 92-го у Європі немає, імпортується тільки 95-й бензин. Звикаємо, що є тільки 95-й і, я вважаю, що це дуже добре. Я вам відповів відверто, що 92-го в Україні не буде, тому що з Європи його не привезти, а в Україні не виробити", - зазначив директор групи компаній Prime.



Дмитро Льоушкін підкреслив, якщо в Україні не почне розвиватися власне виробництво, то ніякого справжнього 92-го не буде.



"Багато невеличких нафтопереробних нафтових заводів (міні-НПЗ) з малими потужностями працюють і мають сировину, але вони виробляють щось подібне до 92-го або ще гірше. Що буде виробляти в Україні міні-НПЗ, це не 92-й, а щось не зрозуміле. Тому ми повинні розуміти, що в країні буде тільки 95-й, тобто А-95 і А-"незрозуміло що". І "невідомо що" зараз виробляти набагато складніше, тому що потрібно завозити хімію для цього "невідомого що", якої зараз немає. Раніше завозили з Мозиря та інших білоруських НПЗ, а зараз цих присадок немає, тому вироблятися це буде ще у більш жорстоких умовах. "Невідомо що" буде палити двигуни автівок ще швидше, ніж було раніше", - застеріг Льоушкін.



Дмитро Льоушкін рекомендував всім автовласникам більш прискіпливо ставитися до своїх постачальників пального, а також привітав всіх власників СТО зі збільшенням обсягів робіт.



"Тобто треба розуміти, що зараз буде А-95 європейський або А-"невідомо що", яке буде дуже жорстко вбивати автівку", - підсумував директор групи компаній Prime Льоушкін.

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