Про це повідомляє державна агенція КНДР KCNA

У міноборони Північної Кореї звинуватили США "у поширенні чуток" про торгівлю зброєю між КНДР та Росією та назвали інформацію безпідставною.

"Ми розцінюємо такі кроки США як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені. Ми ще раз чітко заявляємо, що ніколи не торгували зброєю з Росією і не плануємо робити це в майбутньому", - заявили у міноборони КНДР.

2 листопада стало відомо, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії.

3 листопада Сполучені Штати оголосили, що розглядають різні варіанти протидії постачанню КНДР зброї до Росії.

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