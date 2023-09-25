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Спротив випустив новий постер. Цього разу присвячений ураженню судна РФ "Байрактаром"

25 вересня, 2023 понедiлок
13:46
Суспільство Спротив

Новий постер, присвячений нещодавній успішній атаці Сил Оборони України по Чорноморському флоту Росії

Про це інформує Центр національного спротиву України.

"Продовжуємо серію постерів, присвячених методичному знищенню Чорноморського флоту РФ Силами оборони України", - йдеться в матеріалі.

25 вересня Спротив представив пʼятий постер з серії. Цього разу він присвячений ураженню першого у світі російського малого десантного корабля класу "Серна", потоплений ударом дрона ТВ-2 "Байрактар", на Зміїному 7 квітня 2022 року.

На фото: постер

Фото: ЦНС

Українцям пропонують видрукувати постер.

22 вересня вийшов другий постер. Там згадуються події у тимчасово окупованому Севастополі 13 вересня.

Читайте також: Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

На фото: постер

Фото: ЦНС

Раніше також ЦНС презентував постер з серії, присвячений першій успішній атаці Сил Оборони України морськими дронами по Чорноморському флоту РФ у Новоросійську 4 вересня.

На фото: постер

Фото: ЦНС

Учора 24 вересня Спротив представив постер, присвячений успішній атаці Сил оборони у тимчасово окупованому Бердянську 24 березня 2022 року, коли українським комплексом "Точка-У" було уражено перший у світі великий десантний корабель "Саратов".

На фото: постер

Фото: ЦНС

  • Перший постер був присвячений нещодавньому успішному удару по російському кораблю "Мінськ".
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