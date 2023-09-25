Спротив випустив новий постер. Цього разу присвячений ураженню судна РФ "Байрактаром"

Про це інформує Центр національного спротиву України.

"Продовжуємо серію постерів, присвячених методичному знищенню Чорноморського флоту РФ Силами оборони України", - йдеться в матеріалі.

25 вересня Спротив представив пʼятий постер з серії. Цього разу він присвячений ураженню першого у світі російського малого десантного корабля класу "Серна", потоплений ударом дрона ТВ-2 "Байрактар", на Зміїному 7 квітня 2022 року.

Фото: ЦНС

Українцям пропонують видрукувати постер.

22 вересня вийшов другий постер. Там згадуються події у тимчасово окупованому Севастополі 13 вересня.

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Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден.

Фото: ЦНС

Раніше також ЦНС презентував постер з серії, присвячений першій успішній атаці Сил Оборони України морськими дронами по Чорноморському флоту РФ у Новоросійську 4 вересня.

Фото: ЦНС

Учора 24 вересня Спротив представив постер, присвячений успішній атаці Сил оборони у тимчасово окупованому Бердянську 24 березня 2022 року, коли українським комплексом "Точка-У" було уражено перший у світі великий десантний корабель "Саратов".

Фото: ЦНС