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Центр нацспротиву розробив постер, присвячений знищенню Чорноморського флоту РФ

21 вересня, 2023 четвер
14:01
Війна з Росією Центр національного спротиву

Центр національного спротиву України розробив серію постерів про перемоги наших захисників. Перший постер присвячений нещодавньому успішному удару по російському кораблю "Мінськ"

  • На фото: постер

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ми розробили серію постерів присвячених методичному знищенню Чорноморського флоту РФ Силами Оборони України", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що перший пост присвячений нещодавній успішній атаці по сухому доці в Севастополі. Тоді крилата ракета Storm Shadow влучила у перший у світі великий десантний корабель ВДК "Мінськ".

Читайте також: Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту 

Також очікується наступний пост із серії. 

На фото: постер

Фото: Центр національного спротиву

Українцям пропонують видрукувати постер.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморського флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів. 

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка  "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден. 

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф". 

Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи.

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

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