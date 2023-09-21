Центр нацспротиву розробив постер, присвячений знищенню Чорноморського флоту РФ
Центр національного спротиву України розробив серію постерів про перемоги наших захисників. Перший постер присвячений нещодавньому успішному удару по російському кораблю "Мінськ"
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ми розробили серію постерів присвячених методичному знищенню Чорноморського флоту РФ Силами Оборони України", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що перший пост присвячений нещодавній успішній атаці по сухому доці в Севастополі. Тоді крилата ракета Storm Shadow влучила у перший у світі великий десантний корабель ВДК "Мінськ".
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Також очікується наступний пост із серії.
Фото: Центр національного спротиву
Українцям пропонують видрукувати постер.
Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморського флоту РФ
У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів.
Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден.
14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".
Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи.
20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.
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