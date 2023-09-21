Центр нацспротиву розробив постер, присвячений знищенню Чорноморського флоту РФ

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ми розробили серію постерів присвячених методичному знищенню Чорноморського флоту РФ Силами Оборони України", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що перший пост присвячений нещодавній успішній атаці по сухому доці в Севастополі. Тоді крилата ракета Storm Shadow влучила у перший у світі великий десантний корабель ВДК "Мінськ".

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Також очікується наступний пост із серії.

Фото: Центр національного спротиву

Українцям пропонують видрукувати постер.

Що відомо про удари ЗСУ по Чорноморського флоту РФ

У вересні замахи на знищення Чорноморського флоту РФ набрали оборотів. 3 вересня українські військові ліквідували катер окупантів "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки ворожого десанту, знищивши при цьому шістьох російських окупантів.

Черговим вдалим полюванням українських бійців на росіян у морі став удар по севастопольському морському заводу у тимчасово окупованому Криму 13 вересня. Супутникові знімки показали, що крилаті ракети, імовірно, Storm Shadow, влучили у великий десантний корабель "Мінськ" та, що важливіше, вразили дизельний підводний човен проєкту "Варшав'янка "Ростов-на-Дону". Слід зауважити, що повітряна атака на субмарину противника – рідкісна операція в історії воєн. Спецпризначенці розповіли про деталі операції та знищення двох російських суден.

14 вересня у Євпаторії СБУ спільно з ВМС провели спецоперацію та вдарили по російському комплексу ППО "Тріумф".

Увечері неділі, 17 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі та на мисі Фіолент нібито пролунали вибухи.

20 вересня ЗСУ завдали вдалого удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя.