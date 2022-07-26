Про це розповів речник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу, повідомляє Укрінформ

"Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань Росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною. Попри ці удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив", - заявив чиновник.

Так само, за його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

Прайс зауважив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджає доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

У цьому зв’язку Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, "щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди".

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, очікувалось у найближчі 3-4 доби у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.

Та вже наступного дня, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси поблизу зернового терміналу. Весь світ одностайно засудив дії Росії.

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