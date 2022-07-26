США готові допомогти Азербайджану й Вірменії вирішити суперечки щодо Нагірного Карабаху
Держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо врегулювання територіальної суперечки
Про це пише Європейська правда.
Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном й запропонував підтримку США у досягнені миру в Нагірному Карабаху.
"Блінкен закликав сторони продовжувати двосторонній діалог і привітав нещодавню зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану в Тбілісі. Він запропонував допомогу США у "сприянні регіональним транспортним та комунікаційним зв'язкам...Він додав, що Сполучені Штати є співголовою Мінської групи ОБСЄ з 1994 року і готові співпрацювати на двосторонньому рівні та з однодумцями, щоб допомогти Вірменії та Азербайджану досягнути довгострокового всеосяжного миру", - пише ЄП.
У своєму твіттері Блінкен підтвердив про переговори й сказав, що вірить у настання миру.
"Я говорив сьогодні з президентом Азербайджану Алієвим про поточні мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією. Я високо оцінюю позитивну динаміку двосторонніх переговорів і закликаю до подальшого прогресу на шляху до миру та стабільності в регіоні", - написав держсекретар США.
- Нагадаємо, бої у Нагірному Карабаху відновилися наприкінці вересня 2020 року. Армія Азербайджану зламала оборону вірмен на південному театрі бойових дій, опанувала весь кордон між невизнаною Нагорно-Карабахською республікою та Іраном по річці Аракс та почала наступати в напрямку Лачинського коридору, що з'єднує столицю НКР Ханкенді (вірменською - Степанакерт) та власне Вірменію. Зайнявши Шушу армія Азербайджану отримала прямий вихід на Ханкенді та наблизилась до повного відвоювання своєї визнаної міжнародною спільнотою території.
- 10 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв на параді на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі назвав столицю Вірменії Єреван "історичною землею" Азербайджану.
- У Вірменії запропонували Азербайджану почати перемовини про перемир'я у Нагірному Карабасі.
- У Брюсселі відбулись переговори між Азербайджаном та Вірменією.
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