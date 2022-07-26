Про це пише Європейська правда.

Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з президентом Азербайджану Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном й запропонував підтримку США у досягнені миру в Нагірному Карабаху.

"Блінкен закликав сторони продовжувати двосторонній діалог і привітав нещодавню зустріч міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану в Тбілісі. Він запропонував допомогу США у "сприянні регіональним транспортним та комунікаційним зв'язкам...Він додав, що Сполучені Штати є співголовою Мінської групи ОБСЄ з 1994 року і готові співпрацювати на двосторонньому рівні та з однодумцями, щоб допомогти Вірменії та Азербайджану досягнути довгострокового всеосяжного миру", - пише ЄП.

У своєму твіттері Блінкен підтвердив про переговори й сказав, що вірить у настання миру.

"Я говорив сьогодні з президентом Азербайджану Алієвим про поточні мирні переговори між Азербайджаном та Вірменією. Я високо оцінюю позитивну динаміку двосторонніх переговорів і закликаю до подальшого прогресу на шляху до миру та стабільності в регіоні", - написав держсекретар США.

Нагадаємо, бої у Нагірному Карабаху відновилися наприкінці вересня 2020 року. Армія Азербайджану зламала оборону вірмен на південному театрі бойових дій, опанувала весь кордон між невизнаною Нагорно-Карабахською республікою та Іраном по річці Аракс та почала наступати в напрямку Лачинського коридору, що з'єднує столицю НКР Ханкенді (вірменською - Степанакерт) та власне Вірменію. Зайнявши Шушу армія Азербайджану отримала прямий вихід на Ханкенді та наблизилась до повного відвоювання своєї визнаної міжнародною спільнотою території.

10 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв на параді на честь перемоги над Вірменією у війні в Нагірному Карабасі назвав столицю Вірменії Єреван "історичною землею" Азербайджану.

У Вірменії запропонували Азербайджану почати перемовини про перемир'я у Нагірному Карабасі.

У Брюсселі відбулись переговори між Азербайджаном та Вірменією.

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