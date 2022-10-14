США готують новий пакет військової допомоги для України на суму $725 мільйонів, - Reuters
Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців.
Зазначається, що до нового пакета військової допомоги Україні від США на суму $725 мільйонів увійдуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.
Зброя, яку додали в пакет має допомогти ЗСУ в контрнаступі, але серед неї немає засобів для протидії ракетним атакам.
За словами посадовців, час оголошення, а також його вміст та вартість пакета можуть змінюватися залежно від ситуації.
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