Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох поінформованих американських посадовців.

Зазначається, що до нового пакета військової допомоги Україні від США на суму $725 мільйонів увійдуть додаткові боєприпаси, а також військові автомобілі HMMWV, але нових систем протиповітряної оборони там не передбачено.

Зброя, яку додали в пакет має допомогти ЗСУ в контрнаступі, але серед неї немає засобів для протидії ракетним атакам.

За словами посадовців, час оголошення, а також його вміст та вартість пакета можуть змінюватися залежно від ситуації.

12 жовтня США повідомила, що планує надати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

14 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже цього місяця, у жовтні, може отримати американські системи ППО NASAMS.

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