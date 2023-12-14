США і Велика Британія ввели нові санкції проти ХАМАС
Сполучені Штати та Велика Британія запровадили додатковий пакет санкцій проти осіб, які пов’язані з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
У міністерстві фінансів США зазначили, що санкції спрямовані проти восьми посадовців, які просувають інтереси ХАМАС за кордоном і допомагають керувати його фінансами.
"ХАМАС продовжує значною мірою покладатися на мережі високопоставлених чиновників і філій, використовуючи, здавалося б, дозволену юрисдикцію, щоб спрямовувати незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.
Стверджується, що в ході скоординованих дій МЗС Великої Британії заявило, що наклало санкції на ще 7 осіб, пов’язаних із ХАМАС. Обмеження Сполученого Королівства також спрямовані проти лідера палестинського угруповання "Ісламський джихад", що підтримує ХАМАС.
"Сьогоднішні санкції продовжуватимуть обрізати їхній доступ до фінансування та ще більше ізолюватимуть їх. ХАМАС не може мати майбутнього в Газі", - заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон.
- 27 жовтня США запровадили нові санкції проти посадовців ХАМАС та їх фінансових мереж у зв'язку з нападами на Ізраїль. Під санкції потрапили 4 юридичних і 8 фізичних осіб, включно з посадовцями з Корпусу вартових Ісламської революції.
- 14 листопада запровадили черговий пакет санкцій спрямований проти лідерів і фінансистів палестинського бойового угруповання ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.66
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе