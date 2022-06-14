США координують зусилля з блокування продажу зерна, вкраденого Росією з України, – Білий дім

Про це заявила в понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Ми працюємо з іншими країнами, щоби не допустити продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас, вона не стала уточнювати, чи допускає Вашингтон можливість покарання за купівлю українського краденого зерна.

Відзначимо, вже зафіксовано чимало фактів вивезення зерна загарбниками з тимчасово захоплених територій. Викрадене зерно везуть або до Росії, насамперед з Харківщини, Донеччини, Луганщини, або через тимчасово окупований Крим - із Запорізької та Херсонської областей. Також обстрілюють елеватори на території України.

Натомість Україна вже налагодила дієві коридори експорту зерна через Румунію та Польщу. Напередодні перший корабель з українською кукурудзою прибув з польського порту в іспанську Корунью.

Цього тижня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо організації експорту зерна з України.

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