США можуть передати Україні комплекти для "розумних бомб", - The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами високопоставлених американських чиновників, знайомих із цим питанням, українські військові можуть за допомогою "розумних бомб" із високим ступенем точності уражати російські військові позиції, йдеться у матеріалі.

Комплекти включають пристрої глобального позиціювання для підвищення точності та можуть бути прикріплені до різних видів зброї та літаків, утворюючи спільні боєприпаси прямої атаки (Joint Direct Attack Munition). Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 907 кг, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів.

У публікації зауважується, що ще невідомо, чи схвалили президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.

"Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби", - пише газета.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні кориговані ("розумні") боєприпаси.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

А після атаки на Київ 14 грудня посол США розповіла, що "ще більше допомоги вже в дорозі".

Також Захід обговорює надання Україні озброєння для "ударів на випередження" та створення"вирішальної переваги" над РФ.

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