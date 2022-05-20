США можуть тимчасово скасувати санкції проти Білорусі для експорту українського зерна, - WSJ

Про це перелає Wall Street Journal.

Офіційні особи США і Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь у Литовський порт Клайпеда.

В обмін на транзит українського зерна Штати можуть скасувати санкції на півроку проти білоруських калійних добрив.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

8 травня стало відомо, що окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.

11 травня Росія вивезла у Крим зерно з Енергодара, крали також овочі та насіння соняшника.

17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.

Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.

Радник Постпреда України при ООН Сергій Дворник заявив, що країни, які купуватимуть у РФ викрадену в України сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину.

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