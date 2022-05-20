США можуть тимчасово скасувати санкції проти Білорусі для експорту українського зерна, - WSJ
Влада США розглядає можливість шестимісячного скасування деяких санкцій проти Білорусі в обмін на транзит українського зерна через порт Клайпеди
Про це перелає Wall Street Journal.
Офіційні особи США і Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через Білорусь у Литовський порт Клайпеда.
В обмін на транзит українського зерна Штати можуть скасувати санкції на півроку проти білоруських калійних добрив.
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