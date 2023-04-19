США на рік продовжили заборону російським кораблям заходити в американські порти
Байден продовжив на рік дію указу про заборону заходити в американські порти кораблям під російським прапором
Про це повідомили в Білому домі.
"Тобто жоден корабель під російським прапором чи у власності російських громадян та компаній не зможе пришвартуватися в американських портах чи на узбережжі", – йдеться в указі.
- Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії 21 квітня 2022 року. Відтоді жодному російському кораблю не дозволено заходити в американські порти
- Раніше президент США Джо Байден продовжив на рік дію національного надзвичайного стану, введеного указом від 6 березня 2014 року. А також оповістив американський Конгрес про те, що він продовжує на черговий річний термін дію низки санкцій проти Росії
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