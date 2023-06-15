Про це пише CNN.

Зазначається, що питання членства України в НАТО стане одним із основних для обговорення на липневому саміті у Вільнюсі.

Деякі країни виступають за більш конкретний шлях приєднання України до НАТО після завершення війни. В основному це держави Східної Європи, розташовані неподалік України та РФ.

"Інші європейські посадовці, особливо в Західній і Південній Європі, стверджували, що прискорений вступ України до НАТО може бути надто провокаційним і що це може бути надзвичайно ризикованою спекуляцією для Альянсу, навіть якщо бойові дії будуть припинені, особливо якщо Росія все ще претендує на територію України", - зазначає видання.

"Байден і члени його адміністрації залишаються відданими поточній позиції Альянсу, згідно з якою Україна зрештою приєднається до НАТО, але без будь-якої впевненості щодо того, коли", - додали журналісти.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами "за" ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.