Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, передає "Радіо Свобода".

"Натомість ми бачимо, як українські підрозділи на передовій ефективно застосовують військову допомогу щодня на полі бою", – зазначила Селест Валландер у підкомітеті з питань оборони Палати представників.

За словами представниці Пентагону, США пристосували свої методи ведення звітності так, щоб уникнути ризику незаконного поширення зброї.

Про відсутність будь-яких ознак вивезення з України американської зброї також заявив високопосадовець Пентагону Дуглас Сімс.

Раніше Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи.

МЗС України відкинуло подібні припущення, заявивши, що держава "має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів, є багаторівневою і виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї".