США не зафіксували переміщень ядерної зброї в РФ під час заколоту вагнерівців, - CNN
У Сполучених Штатах Америки не виявили змін у розташуванні російських ядерних сил під час заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина
Про це інформує CNN.
"Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил", - сказав речник держдепартаменту.
Він додав, що у США "немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил, і у нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією щодо ядерних питань".
За словами представника держдепу, Росія як ядерна держава несе "особливу відповідальність за командування, контроль і охорону своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що загрожують стратегічній стабільності".
Як каже речник держдепартаменту США, оскільки країна продовжує стежити за ситуацією в Росії, дипломатична присутність Штатів у РФ залишається незмінною.
"Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний зв'язок, і його робочий режим наразі залишається незмінним", - сказав речник.
- 24 червня на тлі заколоту вагнерівців у РФ журналісти CNN писали, що Пригожин може не виграти, і основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися, але ослаблений Путін "може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу". Таким чином аналітики натякали на ймовірне використання Путіним ядерної зброї.
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