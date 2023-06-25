Про це інформує CNN.

"Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил", - сказав речник держдепартаменту.

Він додав, що у США "немає причин коригувати нашу позицію звичайних або ядерних сил, і у нас є давні, налагоджені канали зв'язку з Росією щодо ядерних питань".

За словами представника держдепу, Росія як ядерна держава несе "особливу відповідальність за командування, контроль і охорону своїх ядерних сил, а також за забезпечення того, щоб не робилися дії, що загрожують стратегічній стабільності".

Як каже речник держдепартаменту США, оскільки країна продовжує стежити за ситуацією в Росії, дипломатична присутність Штатів у РФ залишається незмінною.

"Наше посольство в Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний зв'язок, і його робочий режим наразі залишається незмінним", - сказав речник.