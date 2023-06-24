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Доля Путіна вирішиться протягом 24 годин, - CNN

24 червня, 2023 субота
18:46
Світ путін путлер

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити "залізну хватку" влади через заколот Пригожина всередині РФ. Наступні 24 години мають вирішальне значення

Про це пишуть аналітики CNN.

"Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування ядерною державою. І приголомшливо спостерігати, як видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, - головна перевага його автократії - руйнується за одну ніч", - йдеться у публікації.

У CNN кажуть, що це було і неминуче, і неможливо. Неминучим, оскільки неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру. А неможливо, оскільки критики Путіна просто зникають.

За словами аналітиків, те, що Путін тепер змушений визнати, що Ростов-на-Дону, його головний військовий центр, перебуває поза його контролем, ставить під сумнів будь-яку думку про те, що ця ситуація була зрежисована в Кремлі.

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Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно - нібито авіаудар по табору в лісі. Сили найманців швидко просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день.

Як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін у РФ.

"Можливо, Пригожин мріяв, що зможе підштовхнути Путіна до зміни керівництва міністерства оборони РФ. Але звернення Путіна в суботу вранці знищило цю перспективу. Тепер перед російською елітою стоїть екзистенційний вибір - між режимом президента, що хитається, і темним, найманим Франкенштейном, якого вона створила для виконання брудної роботи, і який обернувся проти своїх господарів", - пише автор аналітичної статті.

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Крім цього, видання зазначає, що ситуація з маршем Пригожина на Москву демонструє слабкість російської армії, яка проявилася ще навесні, коли відбулася атака безпілотників на Кремль.

Аналітик припустив, що бунт Пригожина може змінити хід війни на користь Києва, однак він також нагадав, чим закінчилося повстання у Росії у 1917 році - створенням радянської імперії.

Автор публікації натякнув на ймовірне застосування ядерної зброї, сказавши, що Пригожин може не виграти, і основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися, але ослаблений Путін "може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу".

  • Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції.
Володимир Путін
Заколот Вагнера
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