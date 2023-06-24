Найбільше йому дошкуляють не санкції, і навіть не розвал Росії, а ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі: заради його відкликання фюрер готовий навіть відводити війська.

Кремль сам виписав кишенькових "миротворців" з африканського континенту, а потім раптом устами Путіна запитав, мовляв, для чого приперлися, адже з Україною ні про що домовлятися.

Поведінку бункерного спробували пояснити терміном "нормалізація війни": мовляв, рашистська влада настільки звиклася з "СВО", що перестала шукати шляхів до примирення, "фронт стабілізувався", ставка — на затяжні бойові дії. Цій версії можна було повірити, якби ще декілька днів тому Кремль не очікував візиту "миротворців", наче студент першого побачення після перерви в стосунках.

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Інтерес Москви до африканської делегації прокис після того, як українська сторона відмовилася обговорювати скасування ордера на арешт російського президента, виписаний МКС Гааги. Напередодні агенція Reuters озвучила переговорні тези "миротворців", які мали б включати відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі та... призупинення виконання ордера МКС на арешт Путіна та послаблення санкцій. Термін "відведення військ" достатньо розмитий, і залишає простір для торгів, але й у даній редакції зрозуміло: за скасування ордера бункерний готовий "розраховуватися" територіями. Та пізніше цей пункт зник з публічної частини переговорів, і фюрер неабияк засмутився.

Московія вже давно підшуковувала перемовників, здатних вимолити російському президентові індульгенцію від міжнародного арешту. Першим кандидатом на подібну місію — за сценарієм Кремля — мав стати Папа Римський Франциск, але той, схоже, відмовився від такої специфічної місії.

Ордер МКС крутіший ніж санкції, бо кваліфікує господаря кремля як світового злочинця. Таких диктаторів можуть відвідати хіба що Паркінсон, Альцгеймер, а також президенти Союзу Коморських островів, ПАР, Сенегалу, Замбії, вже мовчу про Конго з Угандою.

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У нинішньому статусі фюрер наглухо ізольований у стінах кремля і боїться летіти навіть на саміт БРІКС в Південноафриканську республіку. А БРІКС (куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) міг би стати хорошим майданчиком для самолюбування диктатора.

Бувши світовим вигнанцем, складніше малювати собі перемогу на президентських виборах, тим паче коли доводиться постійно говорити про загрози розпаду улюбленої імперії.

В основі життєдіяльності сучасної Московії клекотить нездоровий егоїзм однієї людини — бункерного діда. Саме тому підтримання міфу про його маніакальну "велич" важливіше, ніж інтереси країни; особисті амбіції вагоміші за державну скарбницю. Саме цього нюансу не розуміли більшість експертів, кажучи, що Путін не розпочне війну, бо Московія поступово скотиться до держави 404. Та прогнози варто було робити не економістам, не політикам, а психіатрам.

І навпаки: ордер МКС психологічно точно влучно вдарив по ахіллесовій пʼяті російського вождя. Значить, справа хороша, її варто продовжувати.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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