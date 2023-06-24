Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Російський режим тримається на егоїзмі Путіна
OPINION

Російський режим тримається на егоїзмі Путіна

Орест Сохар
24 червня, 2023 субота
18:03
Погляд Орест Сохар

"Миротворче" турне африканських лідерів оголило ахіллесову пʼяту "невмирущого" кремлівського діда

Найбільше йому дошкуляють не санкції, і навіть не розвал Росії, а ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі: заради його відкликання фюрер готовий навіть відводити війська.

Кремль сам виписав кишенькових "миротворців" з африканського континенту, а потім раптом устами Путіна запитав, мовляв, для чого приперлися, адже з Україною ні про що домовлятися.

Поведінку бункерного спробували пояснити терміном "нормалізація війни": мовляв, рашистська влада настільки звиклася з "СВО", що перестала шукати шляхів до примирення, "фронт стабілізувався", ставка — на затяжні бойові дії. Цій версії можна було повірити, якби ще декілька днів тому Кремль не очікував візиту "миротворців", наче студент першого побачення після перерви в стосунках.

Читайте також: Африканський "мирний план" безперспективний

Інтерес Москви до африканської делегації прокис після того, як українська сторона відмовилася обговорювати скасування ордера на арешт російського президента, виписаний МКС Гааги. Напередодні агенція Reuters озвучила переговорні тези "миротворців", які мали б включати відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі та... призупинення виконання ордера МКС на арешт Путіна та послаблення санкцій. Термін "відведення військ" достатньо розмитий, і залишає простір для торгів, але й у даній редакції зрозуміло: за скасування ордера бункерний готовий "розраховуватися" територіями. Та пізніше цей пункт зник з публічної частини переговорів, і фюрер неабияк засмутився.

Московія вже давно підшуковувала перемовників, здатних вимолити російському президентові індульгенцію від міжнародного арешту. Першим кандидатом на подібну місію — за сценарієм Кремля — мав стати Папа Римський Франциск, але той, схоже, відмовився від такої специфічної місії.

Ордер МКС крутіший ніж санкції, бо кваліфікує господаря кремля як світового злочинця. Таких диктаторів можуть відвідати хіба що Паркінсон, Альцгеймер, а також президенти Союзу Коморських островів, ПАР, Сенегалу, Замбії, вже мовчу про Конго з Угандою.

Читайте також: "Стратегічна ізоляція РФ": Москва зайва

У нинішньому статусі фюрер наглухо ізольований у стінах кремля і боїться летіти навіть на саміт БРІКС в Південноафриканську республіку. А БРІКС (куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) міг би стати хорошим майданчиком для самолюбування диктатора.

Бувши світовим вигнанцем, складніше малювати собі перемогу на президентських виборах, тим паче коли доводиться постійно говорити про загрози розпаду улюбленої імперії.

В основі життєдіяльності сучасної Московії клекотить нездоровий егоїзм однієї людини — бункерного діда. Саме тому підтримання міфу про його маніакальну "велич" важливіше, ніж інтереси країни; особисті амбіції вагоміші за державну скарбницю. Саме цього нюансу не розуміли більшість експертів, кажучи, що Путін не розпочне війну, бо Московія поступово скотиться до держави 404. Та прогнози варто було робити не економістам, не політикам, а психіатрам.

І навпаки: ордер МКС психологічно точно влучно вдарив по ахіллесовій пʼяті російського вождя. Значить, справа хороша, її варто продовжувати.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Володимир Путін
Африка
Кримінал
Війна з Росією
Гаага
переговори з РФ
Читайте також:
обстріл, ППО
23 червня, 2023 п'ятниця
Нічна атака РФ у ніч проти 23 червня: залишки збитої ракети впали у Хмельницькому. Хронологія подій
крилата ракта "Калібр"
24 червня, 2023 субота
В Україні вдруге за ніч лунала повітряна тривога: було зафіксовано пуск "калібрів"
ядерна зброя рф ракета
23 червня, 2023 п'ятниця
У Каїрі відбулася неафішована зустріч "ядерної п'ятірки"
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
24 червня
19:04
Live
Оновлено
ЧВК Вагнер
Вагнерівці увійшли у Воронеж, центр Ростову-на-Дону та рухаються колонами на Москву. Шойгу відповідає ударами артилерії й авіації. Текстовий онлайн подій
19:03
Іл-76 РФ
До Мінська прилетіли російські транспортники Іл-76. Порожні всередині, - Гаюн
18:46
путін путлер
Доля Путіна вирішиться протягом 24 годин, - CNN
18:45
Об'єднаний Перехідний Кабінет Білорусі
Білоруський опозиційний уряд розриває угоди про Союзну державу з РФ, членство Білорусі у СНД та ОДКБ
18:28
Ентоні Блінкен
Блінкен провів розмови із союзниками з G7 та ЄС щодо ситуації у Росії
18:26
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав дії Пригожина "зрежисованим держпереворотом"
18:09
Путін підписав закон про можливість призивати засуджених на службу
18:01
Світлана Тихановська
Білорусь повинна закрити кордон з РФ й почати вивід російських військ, - Тихановська
18:00
Ексклюзив
окупанти
Прагнення ура-патріотів РФ - заробити на війні, - генерал Мусаєв
17:55
МЗС Білорусі заявило, що країна залишається союзником Росії і поділяє цілі та завдання війни в Україні
17:35
Ердоган і Путін
Туреччина готова зробити свій внесок у вирішенні ситуації в Росії, - Ердоган
17:29
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони звільнили території біля Красногорівки на Донеччині, які були окуповані з 2014 року
17:16
Полк Калиновського звернувся до білорусів
Будьте готові до рішучих дій, - Полк Калиновського звернувся до білорусів
17:15
РДК
Бійці РДК готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана, - командир Нікітін
17:14
лукашенко з путіним
Путін просить Лукашенка допомогти йому спецназівцями, - опозиціонер Цепкало
17:06
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Російські загарбники посилили штурми на Лиманському та Куп’янському напрямках
16:54
ЧВК Вагнер
Вагнерівці зайняли село у Липецькій області та просуваються все ближче до Москви, - росЗМІ
16:51
Ексклюзив
радіація
Як діяти під час ядерного удару чи катастрофи на АЕС: поради експерта
16:48
Путін та Аркадій Ротенберг
Літак друга Путіна мільярдера Ротенберга відлетів до Азербайджану
16:38
Ексклюзив
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Погрози РФ про нові удари по Україні - визнання кепських справ на фронті, - генерал Мусаєв
16:33
Хаос у Москві стане подарунком для України на тлі контрнаступу, - CNN
16:30
Ексклюзив
Держсекретар США Блінкен з Сі Цзіньпіном
Тайвань відстояла українська армія: Блінкен і Сі домовились перенести вирішення тайванського питання ще на 40 років, - Піонтковський
16:29
Огляд
РДК і легіон "Свобода Росії"
Хто такі РДК і легіон "Свобода Росії"
16:10
Дмитро Кулеба
Кулеба звернувся до світу у зв'язку із заколотом всередині Росії
16:07
OPINION
Сергій Таран
Україна не стане "східноєвропейським Ізраїлем"
15:58
Євген Пригожин
Поруч із офісом Пригожина у Петербурзі виявили авто із майже 50 млн доларів готівки, - росЗМІ
15:31
Ексклюзив
Дмитро Кулеба
"Будь-які проблеми в тилу ворога - на благо нашої перемоги", - Кулеба
15:20
Ексклюзив
Заколот у виконанні "оркестрантів" Пригожина ретельно спланований, - військовий експерт Селезньов
15:07
Едгарс Рінкевичс
Латвія припиняє видачу віз для росіян
15:03
ЧВК Вагнер
Вагнерівці узяли під контроль Воронеж, - Бі-бі-сі
14:48
Москва готується до облоги, - ГУР
14:35
смартфон_інтернет
У районах боїв з вагнерівцями Роскомнагляд обмежить роботу інтернету
14:26
Оновлено
путін
Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту. Пригожин відповів
14:18
дощь, гроза, парасоля, негода
В Україні очікуються дощі та грози, однак погода буде теплою: прогноз на 25 червня від Наталки Діденко
14:04
OPINION
Олексій Біловол
Росія, як колись СРСР, отримала всі три чорні мітки
14:04
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин готує Z-бидло до ідеї неминучої поразки й капітуляції, - Піонтковський
14:00
Ексклюзив
путін
Зіткнення всередині РФ спричинять жахливі наслідки для Путіна, - генерал Мусаєв
13:53
Економіка рф
Заколот Пригожина вдарив по акціях російських компаній, - росЗМІ
13:34
Токаєв
Токаєв назвав конфлікт Путіна з Пригожиним "внутрішньою справою Росії", - ЗМІ
13:14
Володимир Зеленський
"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе": Зеленський прокоментував збройний заколот у Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV