США обговорюють з Китаєм, Японією та Індією постачання газу в Європу в разі нападу РФ на Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.



"США та їхні європейські союзники звернулися до кількох великих імпортерів природного газу в Азії, включаючи Китай, щодо відправки свого палива до Європи", - пише видання.



За словами джерел, адміністрація Байдена розмовляла з чиновниками в Японії, Південній Кореї та Індії, а також у Пекіні. Співрозмовники видання уточнили, що взаємодія з Китаєм була обмеженою.



Таким чином США намагаються забезпечити Європу газом, якщо Росія знову вторгнеться в Україну. Видання зазначає, що європейські та американські чиновники стурбовані тим, що Москва може відреагувати на будь-які додаткові санкції проти неї у разі війни, скоротивши потоки газу до Європи, яка отримує близько 40% своїх поставок із Росії.



Білий дім також розмовляє з виробниками газу, щоб з'ясувати, чи можуть вони збільшити видобуток в надзвичайній ситуації. Серед них джерела зазначають Катар, Нігерію, Єгипет і Лівію.



Раніше повідомлялось, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.

Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку та пообіцяли "уникнути перебоїв із поставками, зокрема тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".



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