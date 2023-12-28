США оголосили про санкції проти мережі, яка допомагає Ірану фінансувати хуситів
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти однієї фізичної та трьох юридичних осіб, які допомагають Ірану надавати фінансову допомогу бойовикам-хуситам
Про це йдеться в заяві міністерства фінансів США.
Зазначено, що такі заходи спрямовані проти мережі, завдяки якій іранський фінансист Саїд аль-Джамаль надає хуситам кошти. Сам Саїд аль-Джамаль перебуває під санкціями Штатів щонайменше з червня 2021 року.
Зокрема, санкції запровадили проти керівника асоціації обмінників валют у столиці Ємену Сані та трьох обмінних пунктів у Ємені та Туреччині.
"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу рішучість обмежити незаконний потік коштів для хуситів, які продовжують здійснювати небезпечні напади на міжнародне судноплавство та ризикують ще більше дестабілізувати регіон", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.
- Ізраїльські військові заявили 19 листопада, що єменські хусити захопили вантажне судно в Червоному морі, коли воно прямувало з Туреччини до Індії.
- Пізніше речник армії Ємену Ях'я Сарі сказав, що хусити зупинятимуть вогневими засобами ізраїльські кораблі, які прямують до Індійського океану через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.
- 12 грудня єменські хусити заявили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера Strinda на знак протесту проти бомбардування Гази - танкер атакували ракетою в Червоному морі біля Ємену, внаслідок чого виникла пожежа.
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