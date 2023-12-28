США оголосили про санкції проти мережі, яка допомагає Ірану фінансувати хуситів

Про це йдеться в заяві міністерства фінансів США.

Зазначено, що такі заходи спрямовані проти мережі, завдяки якій іранський фінансист Саїд аль-Джамаль надає хуситам кошти. Сам Саїд аль-Джамаль перебуває під санкціями Штатів щонайменше з червня 2021 року.

Зокрема, санкції запровадили проти керівника асоціації обмінників валют у столиці Ємену Сані та трьох обмінних пунктів у Ємені та Туреччині.

"Сьогоднішні дії підкреслюють нашу рішучість обмежити незаконний потік коштів для хуситів, які продовжують здійснювати небезпечні напади на міжнародне судноплавство та ризикують ще більше дестабілізувати регіон", – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.