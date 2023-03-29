США оцінюють, що число російських втрат в Україні сягає 220 тис. вбитими і пораненими, - міністр оборони Британії
У Сполучених Штатах Америки підрахували, що армія РФ втратила вже декілька сотень тисяч солдатів після початку повномасштабної війни в Україні
Про це повідомляє журналістка Sky News Дебора Гейнс із посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.
За словами міністра, відповідно до оновлених даних Вашингтона, втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягають більш як 220 тисяч убитих та поранених солдатів.
Такі дані Воллес озвучив під час брифінгу зі своїм шведським колегою у Лондоні.
- 29 березня стало відомо, що за даними Генштабу з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 172 340 військових, 3609 танків, 306 літаків та 291 гелікоптер.
- Російська армія надалі зазнає важких втрат, однак наслідки мобілізації різняться в регіонах РФ: смертність бойовиків зі сходу в понад 30 разів вища, ніж з Москви.
- 23 березня Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що РФ за будь-яку ціну прагне захопити Бахмут, однак ЗСУ зможуть скористатися втратами РФ.
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