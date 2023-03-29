Про це повідомляє журналістка Sky News Дебора Гейнс із посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

За словами міністра, відповідно до оновлених даних Вашингтона, втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягають більш як 220 тисяч убитих та поранених солдатів.

Такі дані Воллес озвучив під час брифінгу зі своїм шведським колегою у Лондоні.