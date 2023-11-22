США переформатовують модель підтримки України, - політолог Цибулько про мету візиту Остіна до Києва
США не відмовляються від підтримки України, а переформатують модель. Ймовірно, власне цим була обумовлена потреба особистої зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з українськими представниками влади
Про це розповів політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".
Можливо, на певний період ЄС, зокрема Німеччина, стає певним лідером підтримки України. Це не означає що США усуваються, але вони переформатують модель підтримки України, каже політолог.
"США переформатують модель підтримки України. Мені здається, власне в цьому була потреба особистого візиту Остіна і широкого діалогу з українськими представниками влади", - зазначив Цибулько.
За його словами, місія Ллойда Остіна є військово-політичною.
"Йдеться не лише про військову допомогу, а й певні політичні сигнали від Білого Дому і персонально від президента США Джо Байдена", - повідомив Цибулько.
Зараз дуже важливі кілька факторів, додав він.
"Перше - суттєве скорочення американської допомоги та дискусії довкола нового законопроєкту, що дуже дратує українське керівництво, українців у цілому і, що найважливіше, наших військових. Друге, очевидно, "Рамштайн". Неспроста слідом за Остіном до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, це як певна передача естафети", - підкреслив політолог.
- 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувся напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулась 22 листопада.
- У ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
- У ході підсумкового брифінгу Остін запевнив у продовженні допомоги Україні та прокоментував надання зброї.
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