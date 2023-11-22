США переформатовують модель підтримки України, - політолог Цибулько про мету візиту Остіна до Києва

Про це розповів політолог Володимир Цибулько в етері телеканалу "Еспресо".

Можливо, на певний період ЄС, зокрема Німеччина, стає певним лідером підтримки України. Це не означає що США усуваються, але вони переформатують модель підтримки України, каже політолог.

"США переформатують модель підтримки України. Мені здається, власне в цьому була потреба особистого візиту Остіна і широкого діалогу з українськими представниками влади", - зазначив Цибулько.

За його словами, місія Ллойда Остіна є військово-політичною.

"Йдеться не лише про військову допомогу, а й певні політичні сигнали від Білого Дому і персонально від президента США Джо Байдена", - повідомив Цибулько.

Зараз дуже важливі кілька факторів, додав він.

"Перше - суттєве скорочення американської допомоги та дискусії довкола нового законопроєкту, що дуже дратує українське керівництво, українців у цілому і, що найважливіше, наших військових. Друге, очевидно, "Рамштайн". Неспроста слідом за Остіном до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, це як певна передача естафети", - підкреслив політолог.