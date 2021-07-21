США планує "мати посла" в Україні найближчим часом, - радник Держдепу

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказав радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"Ми дуже націлені мати когось тут найближчим часом. Процес затвердження у Сенаті інколи забирає час, тож після того, як ми оголосимо кандидатуру, кілька місяців може піти на її затвердження. Але це пріоритет для нас. І це важливо мати посла тут", - сказав Шолле.



В Україні з 2019 року немає посла США, найвищий представник - тимчасовий повірений у справах.