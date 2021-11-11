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Головна війна з Росією США попередили Європу про можливе нове вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

США попередили Європу про можливе нове вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

11 листопада, 2021 четвер
21:39
війна з Росією Білий дім

Чиновники США висловили колегам із ЄС занепокоєння щодо можливого нового вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, США уважно стежать за нарощуванням російських збройних сил поблизу українського кордону, а оцінки щодо ризику вторгення засновані на інформації, яку США ще не повідомили європейським урядам. Проте співрозмовники видання зазначають, що ці оцінки підкріплені загальнодоступними доказами.

Крім того, двоє представників адміністрації США заявили виданню, що Росія організувала міграційну кризу на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією, щоб спробувати дестабілізувати регіон.

Ще один чиновник адміністрації зазначив, що занепокоєння США щодо намірів Кремля ґрунтується на накопичених доказах і тенденціях, які несуть відлуння подій напередодні окупації Росією Криму в 2014 році.

Водночас видання передає слова близького до Кремля джерела про те, що РФ наразі нібито не має наміру починати повномасштабну війну з Україною. Інший російський чиновник висловив виданню сумнів у можливості наступу, оскільки окупанти зіткнуться з опором із боку населення, але додав, що існує "план відповіді на провокації з боку України".

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Новини
Bloomberg
російська військова агресія
США
вторгнення в Україну
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