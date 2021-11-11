США попередили Європу про можливе нове вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.



За даними видання, США уважно стежать за нарощуванням російських збройних сил поблизу українського кордону, а оцінки щодо ризику вторгення засновані на інформації, яку США ще не повідомили європейським урядам. Проте співрозмовники видання зазначають, що ці оцінки підкріплені загальнодоступними доказами.



Крім того, двоє представників адміністрації США заявили виданню, що Росія організувала міграційну кризу на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією, щоб спробувати дестабілізувати регіон.



Ще один чиновник адміністрації зазначив, що занепокоєння США щодо намірів Кремля ґрунтується на накопичених доказах і тенденціях, які несуть відлуння подій напередодні окупації Росією Криму в 2014 році.



Водночас видання передає слова близького до Кремля джерела про те, що РФ наразі нібито не має наміру починати повномасштабну війну з Україною. Інший російський чиновник висловив виданню сумнів у можливості наступу, оскільки окупанти зіткнуться з опором із боку населення, але додав, що існує "план відповіді на провокації з боку України".

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