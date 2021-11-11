США попередили Європу про можливе нове вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg
Чиновники США висловили колегам із ЄС занепокоєння щодо можливого нового вторгнення Росії в Україну
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.
За даними видання, США уважно стежать за нарощуванням російських збройних сил поблизу українського кордону, а оцінки щодо ризику вторгення засновані на інформації, яку США ще не повідомили європейським урядам. Проте співрозмовники видання зазначають, що ці оцінки підкріплені загальнодоступними доказами.
Крім того, двоє представників адміністрації США заявили виданню, що Росія організувала міграційну кризу на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією, щоб спробувати дестабілізувати регіон.
Ще один чиновник адміністрації зазначив, що занепокоєння США щодо намірів Кремля ґрунтується на накопичених доказах і тенденціях, які несуть відлуння подій напередодні окупації Росією Криму в 2014 році.
Водночас видання передає слова близького до Кремля джерела про те, що РФ наразі нібито не має наміру починати повномасштабну війну з Україною. Інший російський чиновник висловив виданню сумнів у можливості наступу, оскільки окупанти зіткнуться з опором із боку населення, але додав, що існує "план відповіді на провокації з боку України".
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
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