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США проведуть термінову зустріч із п'ятьма країнами щодо ранкового запуску ракети КНДР

18 листопада, 2022 п'ятниця
12:14
Світ Камала Гарріс

Після чергового запуску балістичної ракети Північною Кореєю в п'ятницю, 17 листопада, США проведуть термінові переговори з п'ятьма країнами-союзницями

Про це повідомляє AFP.

Зазначають, що віцепрезидент США Камала Гарріс проведе термінову зустріч із представниками Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії та Канади. Вони обговорять ранковий запуск балістичної ракети Північною Кореєю.

Зустріч відбудеться в рамках Азійсько-тихоокеанського саміту, який почався у Бангкоку.

  • Уранці 18 листопада Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії.

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