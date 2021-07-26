США розглядають на посаду посла в Україні 2 кандидатури, - ЗМІ

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.



Джерела "ДТ" зауважують, що найбільше шансів отримати посаду посла в Україні у Деніеля Розенблюма.



Обидва посли були призначені на свої посади в 2019 році.



Розенблюм в 2014-2018 роки працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної і Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.



У 2008-2014 роках дипломат був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.



Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.



Зазначимо, Україна не має посла Сполучених Штатів з 2019 року, коли Марі Йованович повернулася до Вашингтону. Наразі обов'язки посла в Україні виконує тимчасова повірена Крістіна Квін.

21 липня повідомлялося, що Сполучені Штати близькі до того, щоб обрати кандидата на роль посла в Україні.