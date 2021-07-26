США розглядають на посаду посла в Україні 2 кандидатури, - ЗМІ
За інформацією журналістів, на посаду посла США в Україні розглядаються дві основні кандидатури - посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Деніеля Розенблюма
Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.
Джерела "ДТ" зауважують, що найбільше шансів отримати посаду посла в Україні у Деніеля Розенблюма.
Обидва посли були призначені на свої посади в 2019 році.
Розенблюм в 2014-2018 роки працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної і Центральної Азії. У його обов'язки входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном.
У 2008-2014 роках дипломат був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральної Азії.
Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів в Росії, а також працював в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.
Зазначимо, Україна не має посла Сполучених Штатів з 2019 року, коли Марі Йованович повернулася до Вашингтону. Наразі обов'язки посла в Україні виконує тимчасова повірена Крістіна Квін.
- 21 липня повідомлялося, що Сполучені Штати близькі до того, щоб обрати кандидата на роль посла в Україні.
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