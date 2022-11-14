США розширили санкції проти РФ: у списку ще 28 людей і 14 компаній, які сприяли постачанню технологій у Росію
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти понад чотирьох десятків фізичних та юридичних осіб, що забезпечували роботу нелегальних схем поставок технологій для російського ВПК, а також проти 28 людей, зокрема родичів Сулеймана Керімова, який має тісні звʼязки з режимом Путіна і Рамзаном Кадировим
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, оприлюдненому в понеділок, 14 листопада.
"Сьогодні OFAC разом із Держдепартаментом США запровадили санкції проти транснаціональної мережі закупівель технологій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. OFAC також ввів обмеження проти глобальної мережі фінансових посередників, помічників та інших осіб, причетних до двох ключових кремлівських еліт, чиї статки пов’язані із Заходом", - зазначається в повідомленні.
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Також був опублікований список підсанкційних людей, куди входять зокрема:
Мурад Алієв - власника інвесткомпанії Bonum Capital;
Родичі Сулеймана Керімова: син Саїд Керімов, донька Аміна Керімова, донька Гульнара Керімова та дружина Ферюза Керімова;
Наріман Гаджиєв - близький родич Керімова.
- Раніше Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни.
- 14 листопада Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що США запровадять санкції проти 14 фізичних та 28 юридичних осіб, причетних до закупки військових технологій для РФ
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