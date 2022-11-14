Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну, оприлюдненому в понеділок, 14 листопада.

"Сьогодні OFAC разом із Держдепартаментом США запровадили санкції проти транснаціональної мережі закупівель технологій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. OFAC також ввів обмеження проти глобальної мережі фінансових посередників, помічників та інших осіб, причетних до двох ключових кремлівських еліт, чиї статки пов’язані із Заходом", - зазначається в повідомленні.

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Також був опублікований список підсанкційних людей, куди входять зокрема:

Мурад Алієв - власника інвесткомпанії Bonum Capital;

Родичі Сулеймана Керімова: син Саїд Керімов, донька Аміна Керімова, донька Гульнара Керімова та дружина Ферюза Керімова;

Наріман Гаджиєв - близький родич Керімова.

Раніше Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що деякі санкції проти Росії можуть діяти й після завершення війни.

14 листопада Міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила, що США запровадять санкції проти 14 фізичних та 28 юридичних осіб, причетних до закупки військових технологій для РФ

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