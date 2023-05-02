США скасовують обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для іноземних туристів

Про це повідомили в Білому домі.

"Сьогодні ми оголошуємо, що адміністрація скасовує вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для федеральних службовців, федеральних підрядників і міжнародних авіамандрівників наприкінці дня 11 травня – того самого дня, коли закінчується надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, як зазначили в адміністрації Байдена, міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США оголосило, що розпочне процес скасування вимог щодо вакцинації низки інших категорій громадян та нерезидентів. Найближчими днями оприлюднять додаткові подробиці щодо скасування цих вимог.

У Білому домі зазначили, що запроваджені раніше вимоги до вакцинації допомогли "гарантувати безпеку працівників критично важливих робочих сил, зокрема тих, хто працює в секторах охорони здоров’я та освіти, захистити себе та населення, яке вони обслуговують, і зміцнити їх здатність надавати послуги без збоїв у роботі".

За інформацією адміністрації Байдена, майже 270 мільйонів американців отримали принаймні одну вакцину проти COVID-19.