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Головна Світ США схвалили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд

США схвалили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд

22 серпня, 2023 вiвторок
01:45
Світ Ракети Hydra 70 у ПУ M261 на нідерландському AH-64 Apache.

Конгрес дав "зелене світло" для продажу, і Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від виробника Boeing: сума угоди на $12 млрд

Про це пише агенція France-Presse.

Видання зазначає, що за повідомленням держдепартаменту, конгрес дав "зелене світло" для продажу, і Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від виробника Boeing.

Конгрес має право переглянути та заблокувати угоду щодо вертольотів, але заперечень не очікується.

Минулого року Польща вирішила шукати Apache для заміни свого застарілого парку вертольотів радянських часів.

Продаж "покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", йдеться в заяві держдепартаменту.

У січні Польща оголосила, що цього року планує витратити чотири відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, що значно перевищує цілі НАТО у два відсотки.

Війна в Україні зміцнила відносини між Сполученими Штатами та Польщею. У заяві держдепартамент назвав Польщу "силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

  • 5 травня стало відомо, що США нададуть Польщі 8 Apache з власних запасів – ще до підписання контракту на закупівлю майже сотні таких гелікоптерів.
  • 13 серпня міністр оборони Польщі заявив, що Apache будуть патрулювати кордон з Білоруссю, але ще очікується погодження конгресу США на їх виділення.
Польща
США
Військові новини
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