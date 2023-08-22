США схвалили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд
Конгрес дав "зелене світло" для продажу, і Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від виробника Boeing: сума угоди на $12 млрд
Про це пише агенція France-Presse.
Видання зазначає, що за повідомленням держдепартаменту, конгрес дав "зелене світло" для продажу, і Польща отримає 96 ударних вертольотів AH-64E Apache від виробника Boeing.
Конгрес має право переглянути та заблокувати угоду щодо вертольотів, але заперечень не очікується.
Минулого року Польща вирішила шукати Apache для заміни свого застарілого парку вертольотів радянських часів.
Продаж "покращить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", йдеться в заяві держдепартаменту.
У січні Польща оголосила, що цього року планує витратити чотири відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборону, що значно перевищує цілі НАТО у два відсотки.
Війна в Україні зміцнила відносини між Сполученими Штатами та Польщею. У заяві держдепартамент назвав Польщу "силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".
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