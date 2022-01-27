США та Китай обговорили агресію РФ проти України та закликали сторони до деескалації та спокою

Про це пише Reuters.



"Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій і утримуватися від речей, які розпалюють напруженість і розганяють кризу", - зазначив Ван І.



США відкинули вимогу РФ відвести війська та зброю НАТО зі Східної Європи та заборонити Україні приєднуватися до Альянсу, але запевнили, що готові обговорювати контроль над озброєнням і заходи зі зміцнення довіри. Ван І заявив, що безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших, а регіональну безпеку не можна гарантувати посиленням або навіть розширенням військових блоків.



Ентоні Блінкен попередив про безпекові та економічні ризики нового російського вторгнення в Україну.



Китай і США закликали українську та російську сторони повернутися до виконання Мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США запровадять санкції проти керівництва РФ у випадку нового нападу на Україну.

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