США та Німеччина досягли домовленості по будівництву "Північного потоку-2", - WSJ

Про це заявляє Wall Street Journal з посиланням на джерела у Вашингтоні та Берліні.



За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена "фактично відмовиться" від опору в запуску "Північного потоку-2".



В обмін на це Німеччина погодиться допомагати Україні в енергетичних проєктах і дипломатії.



За даними видання, угода між США і Німеччиною складається з чотирьох пунктів.



Згідно з одним із пунктів, Німеччина та США інвестують $50 млн в українську інфраструктуру відновлюваної енергетики та суміжні галузі. Також ФРН підтримає переговори в сфері енергетики в рамках Центральноєвропейського дипломатичного форуму "Ініціатива трьох морів".



При цьому США збережуть право в майбутньому вводити санкції проти трубопроводів в разі дій Росії з енергетичного примусу третіх країн.



Відзначається, що Німеччина відхилила вимогу США включити в правила експлуатації газопроводу опцію вимкнення. Це дозволило б Берліну припиняти поставки газу в разі агресивних дій Росії проти своїх сусідів. Замість цього Німеччина не відмовилася від введення в майбутньому санкцій проти енергосектора РФ, заявили джерела WSJ.



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Офіційні особи розповіли журналістам, що Байден продовжує виступати проти трубопроводу і розглядає його як крок Росії щодо розширення свого впливу на інші країни. При цьому Байден вважає об'єднану групу країн-союзників найбільш ефективним способом протидії Москві, пише видання.



Оголошення про угоду відклали, щоб "не затьмарити" прощальний візит канцлера Німеччини Ангели Меркель в Білий Дім, додали співрозмовники видання. Один з них заявив, що про угоду оголосять найближчими днями, інший - що вже сьогодні.



За даними Bloomberg, проєкт угоди передбачав просування США і ФРН інвестицій в розмірі $1 млрд в "Зелений фонд" для України. Це мало б допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. Відзначається, що спочатку ФРН зобов'язалася вкласти в фонд $175 млн.



Також Німеччина призначить спеціального посланника - з фінансуванням у розмірі $70 млн - для підтримки енергетичних проектів Німеччини і України.



Крім того, угода зобов'яже Німеччину сприяти продовженню договору між Україною і Росією про транзит газу до 2034 року. Ці переговори повинні початися до 1 вересня.



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Відзначається, що Німеччина зможе самостійно вводити санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати енергетику як зброю або агресивно діяти проти України. Санкції можуть включати обмеження експорту російських енергоносіїв. Анонімний топ-чиновник в США заявив, що формулювання в угоді - двозначні. Це нібито зроблено спеціально, щоб не давати Росії готовий план дій країн на її агресивну поведінку.



Сенатор США і головний республіканець в Комітеті з міжнародних відносин Джим Ріш заявив, що угода "повна обіцянок і запевнень, але мало що пропонує в плані значущих заходів щодо усунення основних загроз нацбезпеки союзникам і інтересам США".



Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"

На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"