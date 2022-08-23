США та Росія по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю, - Кулеба про Будапештський меморандум
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна у 1994 році була вимушена підписати Будапештський меморандум під тиском Росії та США
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Фактам ICTV.
За його словами, Будапештський меморандум з моменту підписання у 1994 році був мертвонародженим.
"США і РФ по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю… Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, це не Україна віддала ядерну зброю. А тандем президента США Біла Клінтона та президента РФ Бориса Єльцина – забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", – сказав Кулеба.
- 11 червня ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав США та Британію виконати умови Будапештського меморандуму та "подарувати Україні ядерні боєголовки" з власних арсеналів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе