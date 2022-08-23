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США та Росія по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю, - Кулеба про Будапештський меморандум

23 серпня, 2022 вiвторок
10:42
Суспільство Білл Клінтон

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна у 1994 році була вимушена підписати Будапештський меморандум під тиском Росії та США

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Фактам ICTV

За його словами, Будапештський меморандум з моменту підписання у 1994 році був мертвонародженим. 

"США і РФ по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю… Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, це не Україна віддала ядерну зброю. А тандем президента США Біла Клінтона та президента РФ Бориса Єльцина – забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", – сказав Кулеба.

  • 11 червня ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав США та Британію виконати умови Будапештського меморандуму та "подарувати Україні ядерні боєголовки" з власних арсеналів.

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Світ
Україна
Росія
МЗС України
ядерна зброя
Будапештський меморандум
США
Дмитро Кулеба
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2022, вiвторок
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