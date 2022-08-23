Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Фактам ICTV.

За його словами, Будапештський меморандум з моменту підписання у 1994 році був мертвонародженим.

"США і РФ по суті об'єдналися, щоб забрати в України ядерну зброю… Я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, це не Україна віддала ядерну зброю. А тандем президента США Біла Клінтона та президента РФ Бориса Єльцина – забрали в України ядерну зброю. Це історична правда, про яку треба говорити", – сказав Кулеба.

11 червня ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав США та Британію виконати умови Будапештського меморандуму та "подарувати Україні ядерні боєголовки" з власних арсеналів.

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