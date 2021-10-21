США успішно випробували складові надзвукової зброї
Військові США провели три випробування прототипів складових гіперзвукової зброї
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони США.
Тести проводили 20 жовтня.
"У середу ВМС та армія США випробували прототипи компонентів гіперзвукової зброї", - йдеться у повідомленні.
У Пентагоні зазначили, що всі три випробування були успішними.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю.
У КНДР заявили про випробування гіперзвукової ракети.
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