США успішно випробували складові надзвукової зброї

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони США.



Тести проводили 20 жовтня.



"У середу ВМС та армія США випробували прототипи компонентів гіперзвукової зброї", - йдеться у повідомленні.



У Пентагоні зазначили, що всі три випробування були успішними.



Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, яка облетіла всю Землю.



У КНДР заявили про випробування гіперзвукової ракети.



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