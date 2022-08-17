США виділять Всесвітній продовольчій програмі $68 млн на закупівлю українського зерна

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Хоча відновлення експорту з чорноморських портів України є позитивним кроком у задоволенні потреб країн із нестабільною продовольчою безпекою, ці постачання мають продовжуватися, щоб мільйони тонн їжі могли потрапити на ринки та допомогти нагодувати найуразливіші верстви населення світу", - заявив він.

Кошти підуть на підтримку закупівлі, транспортування та зберігання до 150 тисяч тонн української пшениці для розв'язання проблеми гострої продовольчої безпеки.

Передбачається, що зерно отримають жителі країн Сомалійського півострова, де панує історична посуха, яка штовхає мільйони людей до межі голодної смерті.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

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