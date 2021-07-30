США відхилили пропозицію Безоса в укладенні договору з висадження на Місяць
Уряд США відмовив засновнику Amazon та компанії Blue Origin мільярдеру Джефу Безосу у виготовленні та обслуговуванні космічного модуля для польоту на Місяць
Про це повідомляє CNBC, передає "Укрінформ".
Компанія оскаржила рішення про виділення $2,9 млрд компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля, стверджуючи, що космічне агентство NASA мало визначити кілька постачальників, а не надавати перевагу одному.
Проте Рахункова палата США, куди було спрямовано скаргу, заявила, що протест відхилено.
"Без конкуренції короткострокові та довгострокові місячні амбіції NASA будуть відкладені, врешті-решт обійдуться дорожче, що не відповідатиме національним інтересам", - заявив Безос.
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