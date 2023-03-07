Про це пише La Repubblica.

Італійське видання стверджує, що фон дер Ляєн не відмовилася від мети переобратися на посаду голови Єврокомісії, проте також розглядає можливість очолити НАТО.

За інформацією газети, шанси німкені очолити Альянс зростають через підтримку з боку Вашингтону. La Repubblica зазначає, що президент США Джо Байден дав зрозуміти, що настав час для першої жінки, яка стане генсеком НАТО. На його думку, фон дер Ляйєн має для цього відповідні якості. У минулому вона була міністром оборони Німеччини.

Зазначається, що фон дер Ляєн спробує зміцнити свої позиції під час поїздки до Канади та США, яку вона розпочинає 7 березня.

La Repubblica зауважує, що на заваді призначенню Урсули фон дер Ляєн постає те, що вона залишатиметься на посаді голови Єврокомісії до літа 2024 року, в той час, як нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг має скласти повноваження у жовтні 2023 року. Італійське видання переконане, що Білий дім спробує переконати норвежця погодитись на подальше продовження його повноважень.