США вперше за Байдена завдали повітряного удару по Сомалі

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що це був перший удар по сомалійських бойовиках з 20 січня, коли Джо Байден став президентом США.

Пов'язане з "Аль-Каїдою” угрупування "Аль-Шабааб" прагне повалити уряд в Сомалі. Вони хочуть встановити владу, яка буде заснована на суворому тлумаченні законів шаріату.