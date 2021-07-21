США вперше за Байдена завдали повітряного удару по Сомалі
Сполучені Штати Америки завдали повітряного удару по бойовиках в Сомалі
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що це був перший удар по сомалійських бойовиках з 20 січня, коли Джо Байден став президентом США.
Пов'язане з "Аль-Каїдою” угрупування "Аль-Шабааб" прагне повалити уряд в Сомалі. Вони хочуть встановити владу, яка буде заснована на суворому тлумаченні законів шаріату.
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