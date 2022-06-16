США закликали своїх громадян не відвідувати Україну після повідомлень про полонених росіянами американців

Про це пише Reuters.

Джон Кірбі наголосив, якщо дані про полонених американців правдиві, то США зробилять усе, щоб повернути цих людей. Також він попросив громадян не відвідувати Україну.

15 червня писали, що в ході бою під Харковом у полон до росіян потрапили двоє американських добровольців.

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