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США закликали своїх громадян не відвідувати Україну після повідомлень про полонених росіянами американців

16 червня, 2022 четвер
07:07
Світ США

Прессекретар Ради нацбезпеки США Джон Кірбі закликав американців не відвідувати Україну через повідомлення про те, що двох їхніх військових захопили окупанти

Про це пише Reuters.

Джон Кірбі наголосив, якщо дані про полонених американців правдиві, то США зробилять усе, щоб повернути цих людей. Також він попросив громадян не відвідувати Україну.

15 червня писали, що в ході бою під Харковом у полон до росіян потрапили двоє американських добровольців.

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Росія
Полон
війна з Росією
США
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