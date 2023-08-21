США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та порадили маршрути

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті дипломатичної установи.

"Не їдьте до Білорусі через постійне сприяння білоруською владою неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення, ризик затримання та обмежені можливості посольства здатність допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати", - йдеться у повідомленні.

Посольство також надало рекомендації щодо маршрутів виїзду з Білорусі.

"Уряд Литви 18 серпня закрив два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю Тверечь/Відзи і Шумськ/Лоша. Наразі відкриті чотири пункти пропуску на кордоні Лаворіскес/Котлова, Медінінкай/Каменний, Райгардас/Привалка та Шальцінінкай/Беньяконі. Уряди Польщі, Литви та Латвії заявили про можливе подальше закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Розгляньте варіант вильоту через інші пункти пропуску на кордоні з Литвою та Латвією або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі сухопутним шляхом з Білорусі. Не їдьте ні в Росію, ні в Україну", - наголосило дипвідомство.

Крім того, посольство порекомендувало мати план на випадок надзвичайних ситуацій, який не передбачає допомогу уряду США, завжди мати при собі паспорт і документи, що підтверджують візу, зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) та слідкувати за місцевими і міжнародними новинами, а також за повідомленнями Держдепартаменту США.

Що відомо про закриття Литвою пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.

16 серпня на засіданні литовського уряду було прийнято рішення з 18 серпня тимчасово закрити два пункти пропуску з Білоруссю. Після припинення проїзду через прикордонні пункти пропуску Шумськ і Тверечь співробітники контролю будуть переведені до іншого КПП, а транспортні потоки будуть спрямовані на Мідники, який пройшов реконструкцію та оснащений рентген-контрольною системою.