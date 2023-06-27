США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК Вагнера
Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією Вагнера
Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США.
Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування вагнерівців для забезпечення їх зброєю, зокрема в Україні та Африці.
Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність вагнерівців як у країні, так і за її межами.
Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.
Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading надавав фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".
Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.
Довідково. ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи та визнав, що є її засновником. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.
- 2 березня генпрокурор США назвав Пригожина воєнним злочинцем, а ПВК Вагнера – терористичною організацією.
- 22 грудня США оголосило про обмеження на експорт технологій для російської ПВК Вагнера з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у вторгненні в Україну.
- 26 лютого Рада Європи запровадила санкції щодо 11 осіб і 7 організацій, які пов'язані з російською ПВК Вагнера, за порушення прав людини в країнах, де діє компанія. 13 квітня ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України.
- 20 квітня Швейцарія оголосила про запровадження санкцій проти приватної військової компанії Вагнера та інформагентства РІА ФАН.
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