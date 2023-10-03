Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України

Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України

3 жовтня, 2023 вiвторок
18:34
Культура

З 26 жовтня в кінотеатрах України вийде в прокат історична драма SHTTL/ШТТЛ українсько-французького виробництва

Про це повідомляє ДержКіно.

Творча група представила постер фільму режисера Аді Волтера та оголосила 26 жовтня датою виходу стрічки в прокат в українських кінотеатрах. Українська прем'єра стрічки відбулася в серпні ​​в межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Чернівцях

Історична драма оповідає історію єврейського поселення на Львівщині біля кордону з Польщею. Події фільму відбуваються 21 червня 1941 року напередодні вторгнення гітлерівських військ на територію України.

Назва фільму означає "містечко" на їдиш, тобто, типове єврейське поселення у Східній Європі до Другої світової війни. Режисер Аді Волтер прибрав з назви літеру "Е" - її відсутність символізує порожнечу, з якою стикаються герої стрічки.

Це перша українська стрічка, знята за технологією одного кадру (коли глядач не бачить монтажних склейок). Виробництво здійснювали Ukrainian Producers Hub, Forecast Pictures у партнерстві з Apple Tree Vision за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

SHTTL/ШТТЛ уже був представлений на провідних кінофестивалях світу. Зокрема, фільм отримав приз глядацьких симпатій на Римському міжнародному кінофестивалі, брав участь у конкурсі London Film Festival, здобув нагороди "Найкращий художній фільм" на Berlin Jewish Film Festival та "Найкращий режисер-дебютант" на Atlanta Jewish Film Festival.

  • Раніше повідомлялося, що історичний екшн режисера Олеся Саніна "Довбуш" за понад місяць прокату зібрав 55 млн грн.
Суспільство
Кіно
Україна
Франція
українське кіно
Читайте також:
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Верховна Рада
2 жовтня, 2023 понедiлок
Раді пропонують дозволити добровільну мобілізацію без вікових обмежень
2 жовтня, 2023 понедiлок
Окупанти отримали наказ: боєць ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
19:03
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 587 дня війни: функціональна поразка Чорноморського флоту РФ та доплати українським військовим
18:55
зерно, порт
Судна у рамках роботи тимчасового коридору для експорту зерна зайшли уже в три порти України
18:26
Київрада
Київрада закликає центральну владу не вилучати ПДФО з місцевих бюджетів
18:25
військовий
Київ збільшив допомогу на техніку для військових: додатково виділено 1,26 млрд грн
18:24
Анонс
Афіша Екуменічний форум
У Львові стартує Екуменічний соціальний тиждень: що у програмі
18:22
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
НАБУ оголосило підозру в одержанні хабаря меру Сум і директору Департаменту інфраструктури міста
18:13
вугілля порт
ВАКС арештував майно трьох обвинувачених у справі "Роттердам+"
18:05
безпілотник, Франція, Антонов
ДП "Антонов" виготовлятиме безпілотники на базі французького дрона Aarok
18:01
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
У Чорному морі наш флот вже має силу й потужність, - Гуменюк
17:47
Додаток "Дія"
У Дії запрацювала послуга повернення вкладів зі збанкрутілого банку
17:38
Ексклюзив
"Це тактичний відступ": дипломат Веселовський про затягування США з постачанням ракет ATACMS Україні
17:35
Ексклюзив
антидроновий комплекс Slinger
Defense Express: антидронові комплекси Slinger від Австралії допоможуть задешево збивати ворожі Shahed
17:26
мітинг у США
У рідному місті спікера Палати представників США Маккарті провели акцію на тему важливості України
17:22
Париж метро
У Франції виявили клопів у транспорті: в уряді побоюються скандалу перед Олімпіадою 2024
17:22
Оновлено
Вірменія
Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, Кремль відреагував
17:11
Петер Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини назвав неприпустимим, що у підручнику РФ їхню революцію 1956 року називають "фашистською"
17:08
Денис Прокопенко
"Повністю інтегрований": Клименко розповів, що робить командир Азову Редіс після повернення на фронт
17:00
Ексклюзив
Запоріжжя
"У міськраді є "ждуни": депутат пояснив, чому Запоріжжя не підтримало збереження ПДФО на місцях
16:31
поранений окупант
Окупанти зробили з цивільної лікарні на Запоріжжі військовий шпиталь для поранених із Роботиного
16:26
Верховна Рада
Раді пропонують скасувати строки давності для розслідування корупційних злочинів під час війни
16:09
Денис Шмигаль
Урожай зерна в Україні очікується на рівні 79 млн тонн, 75% потрібно експортувати, - Шмигаль
16:08
Оновлено
російський військовий корабель
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море два ракетоносії
16:07
Європарламент
Європарламент погодив фінансування Українського фонду на €50 млрд
15:59
поліція Таїланд
У Таїланді внаслідок стрільби в ТЦ загинуло щонайменше троє людей, затримано 14-річного хлопця
15:56
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли два селища у передмісті Херсона: загинув чоловік, 5 людей поранено
15:35
Ексклюзив
окупанти в Криму
У Інформаційному спротиві пояснили, як ворог використовуватиме 25-ту армію РФ
15:25
бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському
"Ви – міць": Зеленський відвідав бригади на Купʼянсько-Лиманському напрямку
15:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готовий передати Україні ATACMS: чекає на згоду Байдена, - Bloomberg
15:02
виробництво Boeing
Boeing планує збільшити виробництво свого найпопулярнішого літака
14:49
Андрес Мануель Лопес Обрадор, президент Мексики,
Президент Мексики розкритикував США за допомогу Україні й закликав натомість надати гроші Латинській Америці
14:42
Кирило Тимошенко
Ексзаступник Єрмака Тимошенко стверджує, що виграв суд проти НАЗК: деталі
14:40
автомат Калашникова
Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру
14:32
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Сфери впливу на держінституції, економіка, громадянське суспільство: уряд розробить єдиний план реформ до 2027 року
14:31
В Україні стартували два експериментальні проєкти для військових і ветеранів: подробиці
14:25
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю
14:24
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії почав розгляд справи щодо президентки, який може призвести до імпічменту
14:08
Польща і Чехія
Чехія та Польща посилили контроль на кордоні зі Словаччиною через великий потік мігрантів
14:01
OPINION
Галина Пагутяк
Арсенал культури
13:57
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхало понад 100,6 тис. етнічних вірмен
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV