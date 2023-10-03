Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України
З 26 жовтня в кінотеатрах України вийде в прокат історична драма SHTTL/ШТТЛ українсько-французького виробництва
Про це повідомляє ДержКіно.
Творча група представила постер фільму режисера Аді Волтера та оголосила 26 жовтня датою виходу стрічки в прокат в українських кінотеатрах. Українська прем'єра стрічки відбулася в серпні в межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Чернівцях
Історична драма оповідає історію єврейського поселення на Львівщині біля кордону з Польщею. Події фільму відбуваються 21 червня 1941 року напередодні вторгнення гітлерівських військ на територію України.
Назва фільму означає "містечко" на їдиш, тобто, типове єврейське поселення у Східній Європі до Другої світової війни. Режисер Аді Волтер прибрав з назви літеру "Е" - її відсутність символізує порожнечу, з якою стикаються герої стрічки.
Це перша українська стрічка, знята за технологією одного кадру (коли глядач не бачить монтажних склейок). Виробництво здійснювали Ukrainian Producers Hub, Forecast Pictures у партнерстві з Apple Tree Vision за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
SHTTL/ШТТЛ уже був представлений на провідних кінофестивалях світу. Зокрема, фільм отримав приз глядацьких симпатій на Римському міжнародному кінофестивалі, брав участь у конкурсі London Film Festival, здобув нагороди "Найкращий художній фільм" на Berlin Jewish Film Festival та "Найкращий режисер-дебютант" на Atlanta Jewish Film Festival.
- Раніше повідомлялося, що історичний екшн режисера Олеся Саніна "Довбуш" за понад місяць прокату зібрав 55 млн грн.
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