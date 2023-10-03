Названо дату виходу франко-української історичної драми SHTTL/ШТТЛ у кінотеатрах України

Про це повідомляє ДержКіно.

Творча група представила постер фільму режисера Аді Волтера та оголосила 26 жовтня датою виходу стрічки в прокат в українських кінотеатрах. Українська прем'єра стрічки відбулася в серпні ​​в межах 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю у Чернівцях

Історична драма оповідає історію єврейського поселення на Львівщині біля кордону з Польщею. Події фільму відбуваються 21 червня 1941 року напередодні вторгнення гітлерівських військ на територію України.

Назва фільму означає "містечко" на їдиш, тобто, типове єврейське поселення у Східній Європі до Другої світової війни. Режисер Аді Волтер прибрав з назви літеру "Е" - її відсутність символізує порожнечу, з якою стикаються герої стрічки.

Це перша українська стрічка, знята за технологією одного кадру (коли глядач не бачить монтажних склейок). Виробництво здійснювали Ukrainian Producers Hub, Forecast Pictures у партнерстві з Apple Tree Vision за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

SHTTL/ШТТЛ уже був представлений на провідних кінофестивалях світу. Зокрема, фільм отримав приз глядацьких симпатій на Римському міжнародному кінофестивалі, брав участь у конкурсі London Film Festival, здобув нагороди "Найкращий художній фільм" на Berlin Jewish Film Festival та "Найкращий режисер-дебютант" на Atlanta Jewish Film Festival.