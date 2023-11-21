"Сталіну земельку обіцяли": пропагандист Соловйов заявив про територіальні претензії РФ до Японії
Пропагандист Володимир Соловйов натякає, що Росія має територіальні претензії до Японії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами Соловйова, у РФ щодо Японії є "суттєве невирішене питання".
"Нагадаю, товаришеві Сталіну земельку обіцяли на Японських островах за результатами Другої світової війни, і не виконали обіцянку. А відчувається, що даремно не виконали. Взагалі, багато питань, які нам обіцяли й не виконали, доведеться дістати зі скрині історії, акуратно пил здути та подивитися, що було написано", - сказав Володимир Соловйов у своїй пропагандистській програмі.
Територіальні претензії Японії до РФ
Після вторгнення російських військ в Україну японський уряд був змушений коригувати курс своєї антиросійської політики. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, включаючи питання територій Південних Курил, між Японією та Росією, застопорилися.
Було прийнято рішення, що Токіо офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією".
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