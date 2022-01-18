Стало відоме ім'я нового головного тренера "Евертона", в якому грає Миколенко
Англійський "Евертон" призначив Данкана Фергюсона в.о. головного тренера клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
В "Евертоні" визначились, хто готуватиме команду до найближчих матчів після звільнення Рафаеля Бенітеса. Виконувачем обов'язків призначили Данкана Фергюсона. Саме під його керівництвом українець Віталій Миколенко гратиме проти "Астон Вілли".
50-річний Данкан Фергюсон бувши футболістом провів за команду понад 200 матчів. Це вже вдруге, коли британець бере на себе обов'язки в.о. головного тренера.
Рафаеля Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.
Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
- 16 січня "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса.
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