Стало відоме ім'я нового головного тренера "Евертона", в якому грає Миколенко

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".



В "Евертоні" визначились, хто готуватиме команду до найближчих матчів після звільнення Рафаеля Бенітеса. Виконувачем обов'язків призначили Данкана Фергюсона. Саме під його керівництвом українець Віталій Миколенко гратиме проти "Астон Вілли".



50-річний Данкан Фергюсон бувши футболістом провів за команду понад 200 матчів. Це вже вдруге, коли британець бере на себе обов'язки в.о. головного тренера.

Рафаеля Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.

Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.