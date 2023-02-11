Стало відомо, чому відкладається дебют українця Забарного в АПЛ
Дебют українського футболіста Іллі Забарного за англійський "Борнмут" відкладається через травму
Про це повідомляє Bournemouth Echo.
За словами головного тренера "Борнмута" Гарі О’Ніла, український захисник не зіграє 11 лютого в матчі чемпіонату Англії проти "Ньюкаслу" через проблеми зі здоров'ям.
"Відновлення Забарного триватиме трохи довше, ніж очікувалося. Як довго - точно не знаю. Він має вигляд дуже міцного хлопця. Хоче якомога швидше зіграти. Але у нього невелика проблема зі ступнею та щиколоткою. Проти "Ньюкасла" він точно не зіграє", - сказав О’Ніл.
Ілля Забарний перейшов до "Борнмута" з "Динамо" 1 лютого за 27 млн євро.
"Борнмут" займає в англійській прем'єр-лізі передостаннє, 19-те місце.
- 1 лютого Ілля Забарний перейшов з київського "Динамо" у "Борнмут".
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