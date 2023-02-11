Про це повідомляє Bournemouth Echo.

За словами головного тренера "Борнмута" Гарі О’Ніла, український захисник не зіграє 11 лютого в матчі чемпіонату Англії проти "Ньюкаслу" через проблеми зі здоров'ям.

"Відновлення Забарного триватиме трохи довше, ніж очікувалося. Як довго - точно не знаю. Він має вигляд дуже міцного хлопця. Хоче якомога швидше зіграти. Але у нього невелика проблема зі ступнею та щиколоткою. Проти "Ньюкасла" він точно не зіграє", - сказав О’Ніл.

Ілля Забарний перейшов до "Борнмута" з "Динамо" 1 лютого за 27 млн євро.

"Борнмут" займає в англійській прем'єр-лізі передостаннє, 19-те місце.