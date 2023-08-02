Про це повідомляє "Трибуна".

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

На території України й Польщі поєдинок можна ексклюзивно переглянути на медіасервісі MEGOGO. Платформа також транслюватиме бої андеркарду.