Стало відомо, де українці і поляки зможуть переглянути наступний бій Усика
Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно транслюватиме бій Усик - Дюбуа на території України й Польщі
Про це повідомляє "Трибуна".
Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.
Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
На території України й Польщі поєдинок можна ексклюзивно переглянути на медіасервісі MEGOGO. Платформа також транслюватиме бої андеркарду.
-
Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.
-
31 липня Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе