Стало відомо, де "Ворскла" проведе матчі Ліги конференцій

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Обидва матчі другого раунду відбіркового турніру Ліги конференцій між АІКом та "Ворсклою" пройдуть у шведському Стокгольмі.

"Ворскла" та АІК виступили зі спільним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва матчі на стадіонах "Стокгольм Арена" та "Френдз Арена".

Матчі кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 21 та 27 липня.

15 червня в суперники "Ворсклі" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дістався шведський АІК. Того ж дня стало відомо, що "Динамо" на старті Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче". 18 червня повідомлялося, що кияни прийматимуть турецький клуб у Вроцлаві.

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