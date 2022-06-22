Стало відомо, де "Ворскла" проведе матчі Ліги конференцій
Полтавська "Ворскла" проведе матчі кваліфікації Ліги конференцій проти АІКа у Швеції
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Обидва матчі другого раунду відбіркового турніру Ліги конференцій між АІКом та "Ворсклою" пройдуть у шведському Стокгольмі.
"Ворскла" та АІК виступили зі спільним зверненням до Шведського футбольного союзу з проханням провести обидва матчі на стадіонах "Стокгольм Арена" та "Френдз Арена".
Матчі кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 21 та 27 липня.
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15 червня в суперники "Ворсклі" у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дістався шведський АІК. Того ж дня стало відомо, що "Динамо" на старті Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче". 18 червня повідомлялося, що кияни прийматимуть турецький клуб у Вроцлаві.
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