Стало відомо, хто покаже матч ЛЧ "Динамо" - "Штурм" у вільному доступі
Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та австрійським "Штурмом" у вільному доступі покаже телеканал 2+2
Про це повідомляє Tribuna.com.
За інформацією видання, обидва матчі між "Динамо" та "Штурмом" транслюватимуться на платформі Setanta Sports та телеканалі 2+2. Щоправда, по ТБ ігри транслюватимуть із запізненням у 15 хв. Це пов'язано з тим, що права на показ Ліги чемпіонів в Україні належать Setanta Sports.
Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі та розпочнеться о 21:00. Повторна гра пройде у Граці 9 серпня.
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