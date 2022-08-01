Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією видання, обидва матчі між "Динамо" та "Штурмом" транслюватимуться на платформі Setanta Sports та телеканалі 2+2. Щоправда, по ТБ ігри транслюватимуть із запізненням у 15 хв. Це пов'язано з тим, що права на показ Ліги чемпіонів в Україні належать Setanta Sports.

Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі та розпочнеться о 21:00. Повторна гра пройде у Граці 9 серпня.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

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