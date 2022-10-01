Стало відомо, скільки газу було у трубах "Північних потоків" на момент аварій
У трьох нитках трубопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у момент аварії було 800 млн кубічних метрів газу
Про це заявив представник Газпрому Сергій Купріянов, виступаючи з відеозв'язку на засіданні Радбезу ООН, інформує РБК.
Для порівняння, заявив він, приблизно стільки споживає Данія за три місяці.
У момент події газ "з різних причин" не транспортувався трубопроводами, але вони обидва були готові до роботи, сказав Купріянов.
За словами представника Газпрому, герметичність газопроводів була порушена через фізичні пошкодження, про це свідчать різке падіння тиску та витік газу.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій. Згодом цю версію підтримали як на Заході, так і в Росії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе